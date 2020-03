Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Ipsen suspend ses objectifs financiers 2020 Reuters • 25/03/2020 à 07:11









25 mars (Reuters) - Le groupe Ipsen IPN.PA a annoncé mercredi dans un communiqué: * AVOIR DÉCIDÉ DE SUSPENDRE SES OBJECTIFS FINANCIERS 2020 * QU'IL N'ÉTAIT PAS POSSIBLE À CE STADE DE QUANTIFIER L'IMPACT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 SUR LES RÉSULTATS DU GROUPE Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -7.60%