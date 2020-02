Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Hyundai suspend sa production dans une importante usine en Corée Reuters • 28/02/2020 à 09:19









CORONAVIRUS: HYUNDAI SUSPEND SA PRODUCTION DANS UNE IMPORTANTE USINE EN CORÉE SEOUL (Reuters) - Hyundai Motor a suspendu vendredi l'activité dans son usine d'Ulsan, en Corée du Sud, l'une des plus importantes du groupe, après le test positif d'un salarié au nouveau coronavirus. L'action du constructeur automobile sud-coréen a dévissé de plus de 5% après cette annonce, contre un repli de 3,3% pour l'indice Kospi à la clôture de la Bourse de Séoul. En dehors de la Chine, la Corée du Sud est le pays qui recense le plus grand nombre de contaminations à ce virus avec 256 nouveaux cas enregistrés vendredi, soit un total de 2.022 depuis le début de l'épidémie. "L'entreprise a en outre placé en quarantaine des collègues entrés en étroit contact avec le salarié infecté et a pris des mesures pour les faire tester", a déclaré Hyundai Motor dans un communiqué. Hyundai a par ailleurs décidé de désinfecter l'usine. Aucune date de reprise de la production n'a été indiquée. L'usine d'Ulsan, située près de Daegu, produit notamment des SUV Palisade, Tucson, Santa Fe et Genesis GV80. Elle représente environ 30% de la production mondiale du groupe et emploie 34.000 salariés. (Hyunjoo Jin et Heekyong Yang; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées HYUNDAI MOTOR OTCBB -100.00%