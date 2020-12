Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Huit pays dont la France promettent de coordonner la vaccination Reuters • 15/12/2020 à 17:56









ROME, 15 décembre (Reuters) - Huit pays européens dont la France se sont engagés à lancer leur campagne de vaccination contre le COVID-19 de manière coordonnée, annoncent mardi leurs ministères de la Santé dans un communiqué conjoint. Ces pays s'engagent aussi à partager rapidement leurs informations sur le déroulement de cette vaccination et promettent la transparence. Le communiqué a été diffusé par l'Italie et il est signé par la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse. La campagne de vaccination contre le coronavirus dans l'Union européenne pourrait être lancée avant la fin du mois, a déclaré mardi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, après la décision de l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'avancer au 21 décembre l'examen du dossier du candidat vaccin de Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE . (Gavin Jones version française Bertrand Boucey)

