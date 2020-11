Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hong Kong prévoit de fermer ses bars et discothèques pour la 3e fois Reuters • 24/11/2020 à 11:37









HONG KONG, 24 novembre (Reuters) - Hong Kong fermera ses bars, ses discothèques et salles de spectacle pour la troisième fois cette année, a déclaré mardi la ministre de la Santé Sophia Chan alors que le pays peine à combattre une nouvelle hausse des cas de coronavirus. Les autorités sont aussi en train de rouvrir une salle de soin temporaire près de l'aéroport de la ville. Mardi, Hong Kong a fait état de 80 nouveaux cas de coronavirus, portant le bilan total depuis janvier à 5.782 cas et 108 morts. La cité-Etat a jusqu'ici réussi a éviter l'épidémie généralisée que d'autres grandes villes ont subi partout dans le monde, mais plus de 180 contaminations récentes ont eu lieu des discothèques. "Nous devons renforcer toutes les mesures de distanciation sociale, parce que la pandémie est grave", a déclaré Sophia Chan lors d'une conférence de presse Les bars et les discothèques, ainsi que d'autres lieux tels que les salles de karaoké, seront fermés en principe pour 7 jours jusqu'au moins le 3 décembre. Ils avaient déjà été fermés pour plusieurs semaines au mois d'avril et ensuite entre la mi-juillet et la mi-septembre, avant la levée graduelle des restrictions. La dernière flambée des contaminations a fait que la "bulle de voyage" entre Hong Kong et Singapour, un accord de circulation qui devait être mis en oeuvre dimanche, soit reportée d'au moins deux semaines. (Clare Jim, Twinnie Siu et Donny Kwok, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

