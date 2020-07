Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hong Kong annonce 118 nouveaux cas, un record Reuters • 23/07/2020 à 11:34









HONG KONG, 23 juillet (Reuters) - Hong Kong a fait état jeudi d'un record de 118 nouveaux cas de contamination par le nouveau coronavirus, dont 111 liés à des transmissions locales, alors que l'épidémie semble s'accélérer depuis deux semaines dans l'ancienne colonie britannique. Plus de 2.000 personnes ont été contaminées à Hong Kong depuis le début de l'épidémie et 14 en sont mortes. Les autorités, qui jugent la situation actuelle critique, ont prolongé jusqu'au 2 août les restrictions de déplacements et de rassemblements, en demandant notamment aux fonctionnaires accomplissant des tâches non essentielles d'opter pour le télétravail. "La situation épidémique locale restant grave, il est nécessaire que le gouvernement continue de prendre des mesures pour réduire considérablement le flux de personnes et de contacts sociaux afin d'empêcher le COVID-19 de se propager davantage dans la communauté", a déclaré un porte-parole du gouvernement. La population a été invitée à faire preuve de patience et à rester chez elle autant que possible. (Yanni Chow; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

