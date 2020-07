Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-GSK achète 10% de la biotech CureVac engagée dans la course au vaccin Reuters • 20/07/2020 à 14:10









* GSK investit 142,9 millions d'euros dans la biotech CureVac * L'expérience de CureVac vient compléter l'expertise de GSK * IPO de CureVac attendue à l'automne-source par Pushkala Aripaka et Arno Schuetze 20 juillet (Reuters) - Le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline GSK.L s'apprête à acheter 10% de la biotech CureVac pour 130 millions de livres sterling (142,9 millions d'euros), ont annoncé lundi les deux entreprises dans le cadre d'un accord de collaboration stratégique sur un vaccin contre le COVID-19. Soutenues par le milliardaire Bill Gates, GSK et CureVac développeront jusqu'à cinq vaccins basés sur l'utilisation d'acide ribonucléique messager (ARNm) et la production d'anticorps monoclonaux. Une fois injecté dans les cellules, l'ARNm provoque une réponse immunitaire de l'organisme humain aux agents infectieux par la traduction de protéines capables d'imiter les agents pathogènes du coronavirus, le SARS-CoV-2. Si cette approche doit encore être approuvée avant tout essai thérapeutique, elle a notamment été déployée dans les vaccins expérimentaux de BioNTech BNTX.O et son partenaire Pfizer PFE.N , ainsi que par Moderna MRNA.O . "L'expérience de CureVac complète notre propre expertise", a commenté Roger Connor, président de GSK Vaccines. La prise de participation de GSK signale une valorisation pour CureVac de près de 1,4 milliard d'euros alors que la biotech prépare son introduction en Bourse à l'automne, a indiqué une source proche du dossier. CureVac, qui a obtenu en juin un investissement de 300 millions d'euros de la part de l'Etat allemand, prévoit de se coter sur le Nasdaq. Le groupe n'a pas souhaité faire de commentaires sur l'introduction en Bourse et a dit rester ouvert à toutes les options de financement possibles. (Aakash Jagadeesh Babu, Caroline Copley et Arno Schuetze; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

