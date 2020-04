Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Gove, l'un des principaux ministres britanniques, à l'isolement Reuters • 07/04/2020 à 12:08









LONDRES, 7 avril (Reuters) - Michael Gove, l'un des principaux ministres du gouvernement britannique, s'est placé à l'isolement car un membre de sa famille présente des symptômes du COVID-19, rapporte un journaliste d'ITV. Michael Gove, ministre du bureau du cabinet, continue néanmoins de travailler, a ajouté ITV. Lui-même contaminé par le coronavirus responsable de cette maladie, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a été placé lundi soir dans une unité de soins intensifs dans un hôpital de Londres en raison d'une fièvre et d'une toux persistantes depuis 10 jours. (Guy Faulconbridge et Kate Holton version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.