Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Gilead attend une décision rapide de la FDA sur le remdesivir Reuters • 01/05/2020 à 14:57









WASHINGTON, 1er mai (Reuters) - Gilead Sciences GILD.O attend une décision rapide de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, sur le remdesivir pour lutter contre le nouveau coronavirus, a déclaré son directeur général, Daniel O'Day, vendredi. Le groupe pharmaceutique américain a annoncé mercredi que son antiviral expérimental avait permis d'améliorer l'état de santé de patients atteints du COVID-19 et il a publié des données suggérant que cette molécule était plus efficace quand elle était administrée au début de la maladie. Interrogé par la NBC, Daniel O'Day a déclaré que Gilead était prêt à rendre ce traitement accessible et abordable pour tous les patients dans le monde dès que la FDA l'aura approuvé. "Nous avançons très vite avec la FDA", a ajouté le directeur général du laboratoire, évoquant une collaboration "formidable" avec l'autorité sanitaire. Le remdesivir, qui a échoué dans des essais de traitement du virus Ebola, est testé contre le SARS-CoV-2 car il est conçu pour désactiver le mécanisme qui permet à certains virus, dont le nouveau coronavirus, de se multiplier et donc potentiellement de submerger le système immunitaire. (Doina Chiacu, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ -5.38%