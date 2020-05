Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/GB-Le bilan continue de s'alourdir avant la fin envisagée du confinement Reuters • 02/05/2020 à 23:32









(Actualisé avec informations sur les mesures envisagées pour le déconfinement) LONDRES, 2 mai (Reuters) - Le nombre de décès au Royaume-Uni lié au nouveau coronavirus a augmenté de 621 en une journée, portant le total à 28.131, alors que le gouvernement britannique s'apprête à annoncer son projet visant à lever les mesures de confinement mises en place pour lutter contre la pandémie. "Malheureusement, parmi les personnes testées positives pour le coronavirus... 28.131 sont aujourd'hui décédées", a déclaré samedi le ministre du Logement Robert Jenrick aux journalistes lors d'une réunion d'information à Downing Street. "C'est une augmentation de 621 décès depuis hier." Le bilan britannique se rapproche de celui de l'Italie, jusqu'ici le pays européen le plus durement touché par la pandémie avec 28.710 décès recensés au 2 mai. Selon un bilan établi par Reuters, le nombre de décès liés au coronavirus atteignait 64.283 aux Etats-Unis, devant l'Italie et le Royaume-Uni ainsi que l'Espagne (25.100 décès). En France, le nombre total de décès liés au coronavirus s'établissait samedi à 24.760 morts depuis le 1er mars. Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit dévoiler la semaine prochaine un plan destiné à lever les mesures de confinement en vigueur depuis le 23 mars afin de relancer l'économie du pays sans provoquer toutefois une nouvelle vague de contaminations. Selon le Telegraph, le gouvernement pourrait rouvrir les écoles primaires en Angleterre et aux Pays de Galle dès le 1er juin. Le journal ajoute que Boris Johnson pourrait dévoiler son plan de déconfinement lors d'un discours à la nation dimanche prochain. De son côté, le Sunday Times a rapporté que le gouvernement envisageait d'encourager la réouverture des chantiers de construction, d'assouplir les règles sur les activités de plein air et d'exhorter la population à porter un masque dans les transports publics. (Guy Faulconbridge et Costas Pitas, Blandine Hénault pour la version française)

