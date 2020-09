Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-GB-Jusqu'à 11.000€ d'amende en cas de non respect de l'isolement Reuters • 20/09/2020 à 09:51









LONDRES, 20 septembre (Reuters) - Les personnes résidant en Angleterre qui ne respecteront pas les nouvelles consignes d'isolement quand elles ont été en contact avec une personne malade du COVID-19 s'exposeront à une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 livres (environ 10.908 euros), a annoncé samedi le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les nouvelles règles s'appliqueront à partir du 28 septembre à toute personne qui a été informée par les autorités sanitaires qu'elle a été en contact avec une personne contagieuse. "Les gens qui décideront d'ignorer les règles s'exposeront à de lourdes amendes", a prévenu Boris Johnson. Les amendes s'étaleront de 1.000 livres pour une première infraction à 10.000 livres en cas de récidive ou pour les employeurs qui agitent la menace d'un licenciement si leurs employés se confinent au lieu de venir travailler. Le manque à gagner résultant de la période d'isolement sera compensé pour certaines personnes à faibles revenus à hauteur de 500 livres, en plus des prestations sociales dont elles peuvent bénéficier, a précisé le gouvernement. (David Milliken, version française Tangi Salaün)

