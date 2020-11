Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/GB-Johnson ne voit aucune alternative au confinement Reuters • 02/11/2020 à 00:10









LONDRES, 2 novembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson va souligner lundi qu'il n'y a aucune alternative au confinement pour endiguer la propagation du coronavirus en Angleterre, alors que les députés se préparent à voter sur des mesures destinées à placer sous contrôle la deuxième vague de l'épidémie. Le dirigeant conservateur s'est résolu samedi à reconfiner l'ensemble de l'Angleterre par crainte que l'épidémie de coronavirus submerge les services de santé. Les restrictions entreront en vigueur jeudi et ce jusqu'au 2 décembre. Plus de 20.000 nouveaux cas de contamination sont confirmés quotidiennement au Royaume-Uni, qui déplore le plus lourd bilan en Europe en nombre de décès depuis le début de la crise sanitaire. Les experts ont prévenu que le bilan pourrait dépasser les 80.000 décès cet hiver. "Les projections de nos scientifiques suggèrent que, sans action de notre part maintenant, nous pourrions déplorer au cours de l'hiver des décès deux fois plus importants, voire davantage, que lors de la première vague", a prévu de déclarer Johnson, selon un communiqué de ses services. "Il n'y a pas d'alternative à la prise de mesures supplémentaires au niveau national", ajoutera-t-il. La Grande-Bretagne a recensé 46.717 décès liés au COVID-19 dans les 28 jours suivant un test positif. Le nombre de certificats de décès mentionnant le coronavirus s'élève quant à lui à 58.925. A compter de jeudi, les commerces vendant des produits considérés comme essentiels, les écoles et les universités resteront ouverts en Angleterre, mais les pubs et les restaurants devront fermer ou proposer seulement de la vente à emporter. Les députés doivent se prononcer mercredi sur ces nouvelles restrictions sanitaires. L'opposition travailliste a exprimé son soutien. Un haut conseiller de Johnson a déclaré dimanche que le confinement pourrait être prolongé au-delà du 2 décembre, mais le Premier ministre informera les députés qu'une telle prolongation n'est pas à l'ordre du jour. (Andy Bruce; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.