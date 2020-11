Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/GB-Des tests pour raccourcir la durée d'isolement des voyageurs Reuters • 24/11/2020 à 01:35









LONDRES, 24 novembre (Reuters) - L'Angleterre va mettre en place, à compter du 15 décembre, un nouveau système permettant aux personnes arrivant de pays considérés à haut risque sanitaire d'effectuer un test de dépistage du coronavirus et de réduire à cinq jours leur période d'isolement si le test est négatif. Les compagnies aériennes et de nombreuses sociétés de l'industrie du tourisme appelaient depuis plusieurs mois à la mise en place d'un dispositif en ce sens, dénonçant l'impact dévastateur de la période d'isolement obligatoire de 14 jours qui dissuadait les voyageurs. "Cette démarche va donner aux passagers la confiance pour réserver des voyages internationaux, en sachant qu'ils pourront retourner chez eux et s'isoler pendant une période plus courte s'ils ont été testés négatif", a déclaré mardi le gouvernement dans un communiqué. Le plan de dépistage est accessible à tous les passagers arrivant de pays qui ne se trouvent pas sur la "liste sûre" du gouvernement, tels que la France, l'Italie et l'Espagne, ainsi que des destinations touristiques très appréciées des touristes britanniques. Les personnes se rendant en Angleterre par avion, bateau ou train à compter du 15 décembre et souhaitant profiter de cette mesure devront effectuer une réservation pour un test de dépistage auprès d'un prestataire approuvé par le gouvernement. Elles devront payer le test. Dans le cas contraire, les voyageurs devront toujours se placer en isolement pendant 14 jours. British Airways a salué la nouvelle mesure, qualifiée de "pas important dans la bonne direction". (Estelle Shirbon et Sarah Young; version française Jean Terzian)

