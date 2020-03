Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France: Un consortium Air Liquide-PSA-Valeo-Schneider pour produire des respirateurs Reuters • 31/03/2020 à 13:59









UN CONSORTIUM AIR LIQUIDE-PSA-VALEO-SCHNEIDER POUR PRODUIRE DES RESPIRATEURS PARIS (Reuters) - Les groupes industriels Air Liquide, PSA, Schneider Electric et Valeo ont constitué à la demande du gouvernement français un consortium visant à produire davantage de respirateurs. La mise en place de ce consortium a été annoncée mardi par le président de la République Emmanuel Macron à l'issue d'une visite de l'entreprise Kolmi-Hopen, spécialisée dans la fabrication de matériel médical et chirurgical, à Saint-Barthélemy-d'Anjou (Maine-et-Loire). [nP6N2B400E] "Les sociétés Air Liquide, Groupe PSA, Schneider Electric et Valeo ont mis en place un groupe de travail (...) pour définir le plan d'actions nécessaires pour augmenter la production des respirateurs Air Liquide Medical Systems déjà référencés par de nombreux hôpitaux en France et à l'étranger", déclare Air Liquide dans un communiqué. Le gouvernement avait demandé à ce groupement d'industriels français d'étudier la possibilité d'augmenter la production afin de permettre la fourniture de 10.000 respirateurs en 50 jours, de début avril à mi-mai, est-il précisé dans ce communiqué. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.62% VALEO Euronext Paris +2.14% SCHNEIDER EL Euronext Paris -1.99% PEUGEOT Euronext Paris +1.61%