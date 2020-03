Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Les salariés d'un hypermarché à Vitrolles exercent leur droit de retrait Reuters • 30/03/2020 à 13:09









30 mars (Reuters) - Les salariés de l'hypermarché Carrefour CARR.PA de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) ont exercé lundi leur droit de retrait dénonçant leurs conditions de travail face au coronavirus alors que la CGT indique que plusieurs membres du personnel ont été testés positifs. "Nous avions évoqué le droit de retrait depuis le 13 mars, mais aujourd'hui nous avons 17 cas suspects parmi le personnel, 7 cas avérés dont un en réanimation", a dit à Reuters Reda Longar, délégué CGT de l'hypermarché qui emploie 515 salariés. "150 salariés ont exercé leur droit de retrait lundi matin et une quarantaine cet après-midi. Le travail est assuré par des CDD, des intérimaires et des contrats étudiants", a-t-il ajouté. La CGT devait rencontrer la direction du magasin lundi en début d'après-midi. (Marc Leras, édité par Blandine Hénault)

