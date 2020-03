Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-"Immense succès" pour les prêts garantis par l'Etat-Le Maire Reuters • 31/03/2020 à 08:38









PARIS, 31 mars (Reuters) - La demande pour les prêts aux entreprises garantis par l'Etat français mis en place la semaine dernière dans le cadre de la lutte contre les répercussions économiques de la crise sanitaire en cours a déjà atteint 3,8 milliards d'euros, a annoncé mardi Bruno Le Maire. "Les prêts garantis par l'Etat sont un immense succès. 300 milliards d'euros de garantie de l'Etat et à l'heure où je vous parle nous avons déjà 3,8 milliards d'euros de demande de prêts par les entreprises", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances sur Radio classique. Pour Bruno Le Maire, cela démontre la pertinence du dispositif alors que "le premier des problèmes des entreprises françaises était un problème de trésorerie et reste un problème de trésorerie". Selon lui, 21.000 entreprises ont déjà demandé à bénéficier de ce dispositif. (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

