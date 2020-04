Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France-Chute historique de la confiance des ménages en avril Reuters • 28/04/2020 à 08:47









PARIS, 28 avril (Reuters) - La confiance des ménages s'est effondrée en France en avril, enregistrant une baisse sans précédent sur fond d'inquiétudes des Français sur l'évolution du contexte économique global, celle de leur situation financière personnelle et de celle du chômage dans un pays à l'arrêt en raison du confinement décrété face à l'épidémie de nouveau coronavirus. Selon les données publiées mardi par l'Insee, l'indicateur synthétisant cette confiance a chuté de huit points en avril - sa plus forte baisse mensuelle depuis le début de la série en 1972 - pour s'établir à 95. Il retrouve ainsi son niveau de février 2019, à un moment où le mouvement de contestation des Gilets jaunes pesait encore largement sur le moral des ménages. Ce recul est plus marqué que prévu, puisque les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une chute de 20 points. L'enquête d'avril a été réalisée du 27 mars au 18 avril, alors que l'enquête de mars avait pour l'essentiel été réalisée avant l'instauration du confinement le 17 mars. Statistiques détaillées sur le site de l'Insee : https://bit.ly/2SfRVsX (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

