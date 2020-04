Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Foxconn va fabriquer des respirateurs avec Medtronic Reuters • 08/04/2020 à 09:40









CORONAVIRUS: FOXCONN VA FABRIQUER DES RESPIRATEURS AVEC MEDTRONIC TAIPEH (Reuters) - Le fabricant d'électronique taïwanais Foxconn va fabriquer des appareils d'assistance respiratoire pour les malades atteints de coronavirus en collaboration avec l'américain Medtronic, a-t-il annoncé mercredi. La firme, dont le nom officiel est Hon Hai Precision Industry, est surtout réputée pour assembler les iPhones d'Apple en Chine. Omar Ishrak, directeur général de Medtronic, a également annoncé sur CNBC que des respirateurs seraient fabriqués à l'usine Foxconn du Wisconsin. Aux Etats-Unis, Ford a promis la semaine dernière d'en produire 50.000 en 100 jours dans le Michigan en coopération avec l'unité santé de General Electric. (Ben Blanchard, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

