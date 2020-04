Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Fiat rouvrira lundi ses concessions et ateliers en Italie Reuters • 30/04/2020 à 12:40









CORONAVIRUS: FIAT ROUVRIRA LUNDI SES CONCESSIONS ET ATELIERS EN ITALIE MILAN (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a annoncé jeudi la réouverture en Italie de ses concessions automobiles et ateliers le 4 mai, date de la levée dans le pays des mesures de confinement en vigueur pour freiner la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus. Des mesures sanitaires et de protection seront mises en place sur l'ensemble du réseau du constructeur italo-américain, qui est pour l'essentiel géré par des opérateurs privés, afin d'assurer la sécurité des salariés et des clients. Le groupe a relancé cette semaine la production des vans dans son usine d'Atessa, dans le centre de l'Italie, et d'autres opérations sur les sites de Melfi (sud) et de Mirafiori à Turin, où sortira la nouvelle 500 électrique. (Giulio Piovaccari; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

