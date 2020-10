Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Fermeture des écoles à Moscou et dans deux régions-presse Reuters • 05/10/2020 à 12:13









MOSCOU, 5 octobre (Reuters) - Les écoles de Moscou et des régions d'Oulianovsk et de Sakhaline vont bientôt fermer et proposer à la place des cours à distance en raison de la résurgence de l'épidémie de coronavirus, a rapporté lundi l'agence de presse Interfax, citant le ministère de l'Education. Le nombre quotidien de nouveaux cas de contamination en Russie a atteint lundi son plus haut niveau depuis le 12 mai avec 10.888 nouvelles infections signalées dans tout le pays, dont 3.537 à Moscou. (Maxim Rodionov; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.