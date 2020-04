Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Fermeture des bars et des pubs à Hong Kong Reuters • 03/04/2020 à 06:20









(Ajoute Cathay Pacific en fin de dépêche) HONG KONG, 3 avril (Reuters) - Les autorités de Hong Kong ont ordonné la fermeture des pubs et des bars pour une durée de deux semaines à compter de ce vendredi dans le cadre de mesures plus strictes de distanciation sociale destinées à enrayer la propagation du coronavirus. Toute violation des nouvelles mesures pourra être punie d'une peine allant jusqu'à six mois d'emprisonnement et une amende de plus de 6.000 dollars. Dans un communiqué, le gouvernement a indiqué que 62 cas confirmés de contamination ont pour origine des bars. Hong Kong a recensé 802 cas d'infection et quatre décès. La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific 0293.HK va réduire davantage ses capacités en passagers à cause d'une demande extrêmement basse, selon un mémo interne adressé au personnel que Reuters a pu consulter. Seuls deux vols long-courriers par semaine seront désormais maintenus à destination de Londres, Los Angeles, Vancouver et Sydney, tandis que la compagnie espère maintenir trois vols par semaine vers les principales destinations régionales comme Singapour, Pékin et Tokyo, dit le directeur général de Cathay dans le mémo. La plupart des employés de la compagnie aérienne ont accepté de prendre trois semaines de congés sans solde dans le cadre de mesures de réduction des coûts, face aux pertes de revenus que connaît Cathay du fait de la crise sanitaire. (Anne Marie Roantree, Jamie Freed à Sydney; version française Jean Terzian)

