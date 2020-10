Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Fermeture des bars et cafés dès jeudi à Bruxelles Reuters • 07/10/2020 à 14:49









par Marine Strauss BRUXELLES, 7 octobre (Reuters) - Les bars et cafés de Bruxelles devront fermer pendant un mois à compter de jeudi en raison d'une flambée de nouveaux cas de contamination au coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités locales. Avec un taux de contamination de 502 nouveaux cas pour 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines, la capitale belge est passée devant Paris et figure désormais au deuxième rang des capitales des Vingt-Sept sur ce critère, derrière Madrid. Rudi Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise, a déclaré en conférence de presse que tous les bars et cafés, y compris les établissements ne proposant que du café ou du thé, fermeront demain. "Servir de l'alcool n'est pas le critère retenu ici", a-t-il dit. La consommation d'alcool en extérieur sera par ailleurs interdite à Bruxelles. Les salles de fêtes, suspectées par les autorités d'être d'importants foyers de contagion, devront également fermer. Les événements sportifs amateurs ne pourront plus recevoir de spectateurs. Pour ce qui concerne les écoles et universités, une décision sera prise vendredi à l'occasion d'une réunion des autorités. Le coronavirus a fait à ce stade 10.092 morts en Belgique sur une population de 11 millions d'habitants, soit l'un des taux de mortalité les plus élevés au monde. (Version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

