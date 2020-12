Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Facebook va supprimer les fausses informations sur les vaccins Reuters • 03/12/2020 à 18:36









CORONAVIRUS: FACEBOOK VA SUPPRIMER LES FAUSSES INFORMATIONS SUR LES VACCINS par Katie Paul et Elizabeth Culliford PALO ALTO, Californie (Reuters) - Facebook a annoncé jeudi que le réseau social supprimerait des fausses informations sur les vaccins contre le COVID-19 qui auront été démenties par les experts de la santé publique. Dans le cadre de la lutte contre les fausses informations, la société vise à bannir des messages conspirationnistes, selon lesquels les vaccins seraient par exemple testés sur une partie de la population sans leur consentement ou encore qu'ils contiendraient des micropuces. Facebook a décidé de modifier sa politique alors que la distribution des premières doses du vaccin pourrait commencer prochainement dans le monde entier, a déclaré sur son blog l'entreprise américaine. Facebook n'a pas précisé à quelle date il mettrait en oeuvre ces mesures, mais a reconnu que le réseau "ne serait pas en mesure de commencer à appliquer ces politiques du jour au lendemain". En octobre, le réseau social avait déjà annoncé qu'il interdirait les messages cherchant à dissuader les utilisateurs d'aller se faire vacciner. Selon le rapport publié en novembre par une ONG First Draft, 84% des interactions générées par des contenus complotistes anti-vaccins se passent sur Facebook et sur l'application Instagram, appartenant à Facebook. (Version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

