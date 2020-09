Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Entrée en vigueur en Israël d'un nouveau confinement national Reuters • 18/09/2020 à 10:45









par Rami Ayyub TEL AVIV, 18 septembre (Reuters) - Un second confinement de l'ensemble de la population en Israël entre en vigueur ce vendredi pour trois semaines dans l'espoir d'enrayer une résurgence de l'épidémie due au nouveau coronavirus alors que débutent au même moment les fêtes juives. Le premier confinement avait été imposé en mars avant d'être assoupli en mai à la faveur d'une baisse des nouvelles contaminations et pour ne pas pénaliser davantage l'économie. Les dirigeants israéliens ont cependant reconnu avoir levé trop tôt les mesures de restrictions en autorisant notamment des rassemblements de masse, ce qui a fait bondir le nombre de cas de contaminations à plus de 5.000 par jour. Le nouveau confinement entrera en vigueur à 11h00 GMT et coïncide avec le début de la fête de Rosh Hashana, le nouvel an juif, une période propice à des rassemblements familiaux et à des prières en groupe. Pendant trois semaines, les déplacements seront limités à 500 mètres autour du domicile, sauf pour se rendre au travail, effectuer des achats de première nécessité ou encore faire du sport. La présence au bureau sera réduite. Dans les synagogues, le nombre de personnes sera limité et des mesures de distanciation physique seront imposées alors que deux autres célébrations religieuses, le Yom Kippour et le Soukkot, auront lieu durant la période de confinement. Les établissements scolaires et les centres commerciaux seront fermés, mais les supermarchés resteront ouverts, tout comme les pharmacies. Israël, peuplé de neuf millions d'habitants, a fait état de 1.169 morts depuis le début de l'épidémie (Version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

