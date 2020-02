Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Enquête en cours sur le parcours des cinq nouveaux cas en France Reuters • 08/02/2020 à 14:51









PARIS, 8 février (Reuters) - Des enquêtes sont en cours pour déterminer les personnes ayant été en contact avec les cinq nouveaux cas confirmés de coronavirus en Haute-Savoie, a déclaré samedi le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui a annoncé la fermeture de deux écoles par mesure de précaution. "Le contact c'est un contact de proximité, à moins d'un mètre et plutôt prolongé", a rappelé Jean-Yves Grall lors d'une conférence de presse à Annecy (Haute-Savoie). "Nous avons commencé un certain nombre d'investigations dès cette nuit et qui se poursuivent pour déterminer" les personnes ayant été en contact, afin de les "informer et surtout les prendre en charge" si elles avaient "un certain nombre de symptômes". "Il y a un enfant de neuf ans qui a séjourné dans deux établissements scolaires, en particulier celui de Contamines, où il est résident, et qui a été dans une école à Saint-Gervais l'espace d'une journée pour des cours de français", a-t-il fait savoir. Ces deux écoles seront temporairement fermées la semaine prochaine par mesure de précaution et le temps de l'enquête, a-t-il ajouté. (Marine Pennetier)

