Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-"Enorme afflux" de patients dans les hôpitaux de Moscou Reuters • 11/04/2020 à 19:01









MOSCOU, 11 avril (Reuters) - Le Kremlin a fait état samedi d'un "énorme afflux" de patients atteints du COVID-19 dans les hôpitaux de Moscou, qui sont, selon lui, sous pression, alors que le bilan russe de l'épidémie vient de dépasser les 100 morts. Selon un journaliste de Reuters, une file de plusieurs dizaines d'ambulances s'est formée devant l'un de ces hôpitaux. D'après un ambulancier, il faut attendre 15 heures pour déposer un patient présentant les symptômes du COVID-19. "La situation à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais surtout à Moscou, est assez tendue car le nombre de personnes malades augmente", a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, dans un entretien accordé à la télévision publique. "Il y a un énorme afflux de patients. Les hôpitaux de Moscou travaillent de façon extrêmement intense, en mode d'urgence héroïque", a-t-il ajouté. Selon les chiffres officiels, l'épidémie a fait 106 morts en Russie, dont 12 samedi, et 13.584 cas y ont été dénombrés. Moscou et de nombreuses autres régions sont en confinement depuis près de deux semaines. (Gabrielle Tétrault-Farber et Gennady Novik, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.