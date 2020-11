Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Encore 4 à 5 mois d'efforts, dit un ministre allemand Reuters • 15/11/2020 à 11:40









FRANCFORT, 15 novembre (Reuters) - Les Allemands doivent se préparer à vivre encore quatre ou cinq mois avec des mesures de restriction sévères pour endiguer l'épidémie de coronavirus, a déclaré le ministre de l'Economie, Peter Altmaier. "Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire", a-t-il au journal Bild am Sonntag. "Nous ne pouvons pas nous permettre un confinement en forme de yo-yo avec une économie qui s'ouvrirait et se refermerait en permanence." L'Allemagne a imposé des mesures restrictives qualifiées de "confinement allégé", avec des restaurants fermés mais des écoles et magasins ouverts, pour contrôler la deuxième vague de l'épidémie, qui a frappé le pays beaucoup moins durement que ses voisins d'Europe de l'Ouest. L'institut des maladies contagieuses Robert Koch a signalé dimanche 16.947 nouvelles contaminations au coronavirus, pour un total de 790.503 depuis le début de l'épidémie. Peter Altmaier a exclu tout relâchement à court terme. "Si nous ne voulons pas nous retrouver avec 50.000 contaminations par jour, comme c'était le cas en France il y a quelques semaines, nous devons regarder à long terme et ne pas constamment spéculer sur les mesures qui pourraient être assouplies", a-t-il déclaré à Bild am Sonntag. "Tous les pays qui ont levé leurs restrictions trop tôt ont jusqu'à présent payé un prix élevé en termes de vies humaines." La police allemande a utilisé samedi des canons à eau pour disperser des manifestants anti-confinement à Francfort en raison du non respect des mesures sanitaires. (Arno Schütze, version française Tangi Salaün)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.