Coronavirus-En Italie, moins de nouveaux cas mais plus de décès

ROME, 13 avril (Reuters) - Le nombre de décès dus au coronavirus en Italie a augmenté de 566 lundi après une hausse de 431 dimanche, alors que celui des nouveaux cas d'infection diminuait à 3.153 contre 4.092 la veille. Le décompte quotidien des nouveaux cas tombe ainsi à son plus bas niveau depuis le 7 avril. L'épidémie a tué au total 20.465 personnes dans le pays depuis le 21 février, a précisé la Protection civile. L'Italie reste donc au deuxième rang mondial des pays les plus durement touchés selon les chiffres officiels, derrière les Etats-Unis. Le nombre de cas d'infection confirmés, lui, a atteint 159.516. Au total, 3.260 personnes étaient hospitalisées lundi dans des unités de soins intensifs contre 3.343 dimanche. Ce nombre recule ainsi pour le dixième jour consécutif. Parmi les personnes infectées, 35.435 sont désormais déclarées guéries, contre 34.211 dimanche. (Angelo Amante, version française Marc Angrand)

