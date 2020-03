Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: EDF reporte sa demande sur un projet nucléaire britannique Reuters • 26/03/2020 à 16:22









CORONAVIRUS: EDF REPORTE SA DEMANDE SUR UN PROJET NUCLÉAIRE BRITANNIQUE LONDRES (Reuters) - EDF a annoncé jeudi le report de sa demande pour un projet nucléaire en Grande-Bretagne en raison de la pandémie en cours de coronavirus. Le groupe énergétique français devait soumettre au Planning Inspectorate (PINS) avant fin mars une demande d'autorisation de construction du réacteur C à Sizewell, dans l'est de l'Angleterre. EDF a déclaré que sa demande serait reportée de quelques semaines. "Nous sommes prêts à soumettre la demande, mais nous sommes conscients du fait que de nombreuses personnes dans le Suffolk, notamment les autorités locales, s'adaptent aux nouvelles circonstances nées de la crise du coronavirus", a déclaré Humphrey Cadoux-Hudson, directeur général du développement nucléaire chez EDF. (Nina Chestney; version française Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +3.65%