Coronavirus-Duterte appelle à un accord de gouvernement à gouvernement

MANILLE, 27 octobre (Reuters) - Le président philippin, Rodrigo Duterte, a déclaré mardi vouloir conclure un accord de gouvernement à gouvernement concernant un vaccin contre le coronavirus afin de limiter les risques de corruption, ajoutant que Manille n'implorerait pas les autres nations pour un accès au vaccin. Les Philippines, avec leurs 108 millions d'habitants et un des plus fort taux d'infections au COVID-19 en Asie, sont considérées comme propices aux essais cliniques et comme l'un des plus gros marché pour les fabricants mondiaux de vaccins. "Je tiens à dire que nous ne supplierons pas, nous paierons", a déclaré Rodrigo Duterte lors d'une allocution télévisée. "Au gouvernement chinois, ne cherchez plus de partenaires, nous pouvons conclure un accord de gouvernement à gouvernement", a-t-il ajouté. Avec plus de 371.630 cas confirmés et 7.039 décès liés à l'épidémie, les Philippines ont le deuxième taux le plus élevé d'infections et de morts liées au coronavirus en Asie du Sud-Est, derrière l'Indonésie. (Neil Jerome Morales et Karen Lema; version française Camille Raynaud)

