Coronavirus-Donald Trump reste convaincu des bienfaits de l'hydroxychloroquine

WASHINGTON, 9 juillet (Reuters) - Donald Trump considère toujours l'hydroxychloroquine comme un traitement prometteur pour la prévention du Covid-19, a fait savoir jeudi la Maison Blanche, bien que la Food and Drug Administration ait estimé que son efficacité et son innocuité restent à démontrer. "Le président a toujours dit qu'il considérait l'hydroxychloroquine comme une prophylaxie très prometteuse, mais qu'on ne devrait pas en prendre sans prescription de son médecin", a déclaré Kayleigh McEnany, porte-parole de la présidence américaine, lors d'une conférence de presse. Deux membres du personnel de la Maison blanche ont contracté la maladie due au coronavirus en mai et Donald Trump a alors annoncé qu'il prenait de l'hydroxychloroquine. Son médecin a assuré le mois dernier qu'il n'avait souffert d'aucun effet secondaire après deux semaines de traitement. (Jeff Mason, version française Jean-Philippe Lefief)

