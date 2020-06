Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Dix-sept cas supplémentaires en Chine continentale Reuters • 28/06/2020 à 08:04









PÉKIN, 28 juin (Reuters) - Dix-sept cas supplémentaires de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés en Chine continentale au cours des dernières vingt-quatre heures, ont rapporté samedi les autorités sanitaires chinoises, soit quatre de moins qu'un jour auparavant Quatorze de ces nouveaux cas ont été recensés à Pékin, a ajouté la Commission nationale de la santé. Depuis la recrudescence de l'épidémie à Pékin il y a 17 jours, qui trouve son origine dans un gigantesque marché de gros alimentaire situé dans le sud-ouest de la capitale chinoise, 311 personnes ont été infectées par le virus, sur une population totale de la ville de plus de 20 millions d'habitants. Il y a 10 jours, les autorités sanitaires ont estimé que l'épidémie à Pékin avait été maîtrisée. Au total, 83.500 cas ont été enregistrés en Chine continentale depuis le début de la pandémie, le nombre de morts est lui inchangé depuis mi-mai à 4.634. (Samuel Shen et Emily Chow, version française Benoît Van Overstraeten)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.