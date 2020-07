Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Dix morts et plus de 1.000 nouveaux cas en 24 heures en France Reuters • 23/07/2020 à 19:38









PARIS, 23 juillet (Reuters) - Le nouveau coronavirus a fait dix morts supplémentaires en 24 heures en France pour un total de 30.182 décès depuis le 1er mars, annonce jeudi la direction générale de la Santé (DGS), qui fait aussi état d'un bilan quotidien de plus de 1.000 nouveaux cas de contamination. Sur l'ensemble des décès, 19.666 se sont produits dans des hôpitaux et 10.516 dans des établissements sociaux et médico-sociaux, essentiellement des Ehpad, a précisé la DGS. Le nombre de personnes hospitalisées une infection au Covid-19 a reculé à 5.957, soit 409 de moins que mercredi. Les services de réanimation traitaient jeudi 436 patients atteints du Covid-19, soit neuf de moins que la veille. (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

