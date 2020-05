Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Deuxième cas de transmission du vison à l'homme aux Pays-Bas Reuters • 25/05/2020 à 13:23









AMSTERDAM, 25 mai (Reuters) - Le ministère néerlandais de l'Agriculture a annoncé lundi avoir découvert ce qu'il pense être un deuxième cas de contamination par le nouveau coronavirus d'une personne ayant été en contact avec un vison infecté dans un élevage. La ministre néerlandaise de l'Agriculture Carola Schouten a répété dans une lettre au Parlement que l'Institut national de la Santé néerlandais estimait que le risque de transmission du virus de l'animal à l'homme était "négligeable" à l'extérieur des fermes d'élevage. Les autorités néerlandaises ont annoncé le 26 avril avoir identifié des visons contaminés dans un élevage de sud du pays, ce qui a déclenché des enquêtes plus poussées dans ces exploitations, où les animaux sont élevés pour leur fourrure, destinée à l'exportation. Elles ont fait état la semaine dernière d'un premier cas suspect de contamination du vison à l'homme, chez un employé d'une de ces fermes. (Toby Sterling, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.