Coronavirus-Des dizaines de nouveaux cas dans un navire à quai au Japon

TOKYO, 24 avril (Reuters) - Plus de quatre-vingt-dix membres d'équipage du navire de croisière italien Costa Atlantica, en escale technique dans le port japonais de Nagasaki, sont infectés par le coronavirus, ont dit vendredi des représentants, alimentant les interrogations sur le rapatriement de ces ressortissants étrangers. Les autorités japonaises s'activent pour effectuer le dépistage d'environ 290 des 623 membres d'équipage présents à bord, après que l'un d'eux a été confirmé cette semaine porteur du coronavirus. Le navire ne transporte aucun passager. Le taux important d'infections fait craindre aux autorités une possible surcharge des services de santé de la ville du sud-ouest du Japon. Selon l'agence de presse Kyodo, le ministre de la Santé, Katsunobu Kato, a déclaré vendredi que les membres d'équipage ayant été testés négatifs seraient rapatriés, une annonce qui a réjoui les représentants de Nagasaki. Le risque d'un nouveau foyer de contamination dans un navire de croisière intervient deux mois après celui du Diamond Princess, en quarantaine dans le port japonais de Yokohama, où plus de 700 personnes ont été diagnostiquées porteuses du virus. Le Japon a enregistré à ce stade plus de 11.500 cas de contaminations et près de 300 décès liés au coronavirus, des chiffres qui ne prennent pas en compte ceux du Diamond Princess. (Chang-Ran Kim; version française Claude Chendjou et Jean Terzian)

