Coronavirus-Déplacements limités au Portugal avant deux jours fériés

LISBONNE, 21 novembre (Reuters) - Le Portugal va interdire les déplacements intérieurs et fermer les écoles pour éviter tout mouvement à l'approche de deux jours fériés, alors que l'épidémie de COVID-19 continuer d'inquiéter, a annoncé samedi le Premier ministre, Antonio Costa. Les déplacements entre municipalités seront interdits entre le 27 novembre à 23h00 et le 2 décembre à 05h00, puis à nouveau à partir de 23h00 le 4 décembre jusqu'à 05h00 le matin du 9 décembre. L'objectif est de limiter les mouvements de population autour de deux jours fériés : le 1er décembre, qui marque la restauration de l'indépendance et le 8 décembre, jour de l'Immaculée conception. Les écoles resteront fermées les lundis précédant les deux jours fériés, qui tombent un mardi, et les entreprises devront fermer tôt. Les employeurs sont encouragés à donner aux salariés un jour de congé afin de minimiser les déplacements. Les masques, déjà obligatoires dans les espaces commerciaux publics et fermés, sont désormais également obligatoires sur le lieu de travail, a aussi déclaré Antonio Costa. Le Portugal a enregistré samedi 62 décès et 6.472 cas de coronavirus en 24h, principalement dans le nord du pays, portant le total des infections à 255.970. Le nombre total de décès s'élève à 3.824 décès dans un pays qui compte environ 10 millions d'habitants. (Victoria Waldersee, version française Elizabeth Pineau)

