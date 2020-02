Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Déclin des nouveaux cas en Chine, deux décès signalés au Japon Reuters • 20/02/2020 à 08:29









(Ajoute précisions sur la Corée du Sud, changement de méthode de diagnostic en Chine) PEKIN, 20 février (Reuters) - La Chine a fait état jeudi d'une forte diminution du nombre quotidien de cas supplémentaires de contamination au coronavirus Covid-19, dont le bilan hors de Chine continentale s'est alourdi avec le décès de deux passagers du navire de croisière placé en quarantaine dans le port japonais de Yokohama. Un couple d'octogénaires - un homme de 87 ans et une femme de 84 ans - qui se trouvaient à bord du Diamond Princess est mort à cause du virus, ce qui porte à 10 le nombre de cas mortels hors de Chine continentale. Deux patients sont morts en Iran, ont annoncé mercredi des représentants iraniens. La Corée du Sud a annoncé de son côté 23 nouveaux cas de contamination liés à des offices religieux à Daegu. Il y a désormais 82 personnes infectées par le virus dans le pays. Le maire de Daegu, Kwon Young-jin, a demandé aux 2,5 millions d'habitants de la ville de rester confinés chez eux. Au moins 90 personnes ayant assisté aux services religieux, sur un millier de personnes, présentent des symptômes du coronavirus. "Nous sommes face à une crise sans précédent", a déclaré Kwon à la presse. "Nous comptons faire passer des tests à tous les fidèles de cette église." Des scientifiques qui ont étudié en Chine les prélèvements pharyngés et nasaux de 18 patients infectés par le Covid-19 ont dit que le virus agissait davantage comme la grippe que comme les coronavirus parents, et qu'il pouvait être transmis par des personnes contaminées ne présentant pas encore de symptômes. Les résultats préliminaires de ces tests, publiés mercredi par le New England Journal of Medicine, suggèrent que le nouveau coronavirus pourrait se propager plus facilement qu'envisagé. "Si c'est confirmé, c'est très important", a déclaré Gregory Poland, chercheur à la clinique Mayo dans le Minnesota, qui n'a pas été impliqué dans cette étude. LE DÉBARQUEMENT DU DIAMOND PRINCESS SE POURSUIT Alors que les derniers bilans communiqués en Chine continentale laissent à penser que l'épidémie ralentit, il est difficile de déterminer dans quelle mesure le déclin du nombre de nouveaux cas de contamination quotidiens relève de la nouvelle méthode de diagnostic ou d'une baisse du nombre de personnes contractant le virus. Les autorités chinoises considèrent désormais qu'un cas de contamination est confirmé après analyse génétique et non plus seulement à l'aide de radiographie des poumons. L'épidémie a causé 114 décès supplémentaires mercredi en Chine continentale, ont rapporté jeudi les autorités sanitaires locales, ce qui porte à 2.118 le nombre de décès causés par le virus dans le pays. Dans son bilan quotidien, la Commission nationale de la santé a fait état jeudi de 394 nouveaux cas de contamination, contre 1.749 la veille. Selon ses chiffres, il y a désormais 74.576 patients en Chine continentale. Au Japon, le gouvernement fait face à d'importantes critiques pour sa gestion de l'épidémie sur le navire de croisière Diamond Princess, plus important foyer de contamination hors de Chine continentale. Un groupe d'environ 500 passagers ont débarqué mercredi et 600 citoyens japonais et étrangers devaient quitter à leur tour jeudi le bateau, placé en quarantaine le 3 février dans le port de Yokohama, près de Tokyo. Le Diamond Princess, navire du croisiériste américain Carnival Corp CCL.N , transportait initialement quelque 3.700 passagers et membres d'équipage. La plupart des personnes contaminées avaient été préalablement transférées dans des hôpitaux. Plusieurs centaines de passagers évacués mercredi du bateau ont à nouveau été placés en quarantaine une fois arrivés dans leurs pays respectifs, l'Australie et Hong Kong ayant par exemple décidé d'isoler leurs ressortissants pendant deux semaines supplémentaires. Alors même que débutait le débarquement des passagers mercredi, les autorités japonaises ont indiqué avoir confirmé 79 cas supplémentaires de contamination à bord du Diamond Princess, portant à au moins 620 le nombre de personnes infectées. (Ryan Woo, avec Linda Sieg et Chang-Ran Kim à Tokyo, Sangmi Cha à Séoul, Julie Steenhuysen à Chicago; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)

