Coronavirus-Cuba suspend l'arrivée des vols internationaux

LA HAVANE, 1er avril (Reuters) - Cuba a annoncé mardi la suspension de tous les vols internationaux à destination de l'île et a demandé aux navires étrangers de se retirer des eaux cubaines, des mesures destinées à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Les autorités cubaines ont partiellement fermé les frontières du pays la semaine dernière, empêchant l'arrivée de touristes étrangers et le départ de ressortissants cubains. Cuba a fait état il y a trois semaines de ses premier cas confirmés de contamination. Le dernier bilan fait état de 186 patients infectés. (Nelson Acosta et Sarah Marsh, version française Jean Terzian)

