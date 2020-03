Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Confinement général et report de scrutin en Bolivie Reuters • 22/03/2020 à 02:31









LA PAZ, 22 mars (Reuters) - Le gouvernement intérimaire bolivien a annoncé samedi qu'il allait reporter l'élection présidentielle prévue le 3 mai prochain et imposé un confinement nationale pendant quatorze jours à cause de l'épidémie de coronavirus. Dans un communiqué, la commission électorale nationale a indiqué que le calendrier électoral était suspendu pour 14 jours pour s'adapter aux mesures de confinement, sans toutefois programmer de nouvelle date pour le scrutin. Elle a déclaré qu'elle travaillerait avec l'ensemble des partis politiques pour déterminer quand l'élection serait organisée. Plus tôt dans la journée, la présidente par intérim Jeanine Anez a dit aux journalistes que les mesures d'isolement seraient instaurées dans tout le pays à compter de dimanche et jusqu'au 4 avril. La Bolivie, où 19 cas de contamination ont été confirmés, a fermé ses frontières et suspendu tous les vols internationaux durant la semaine écoulée. (Daniel Ramos; version française Jean Terzian)

