Coronavirus-Cinq matches de série A italienne reportés au 13 mai

ROME, 29 février (Reuters) - Cniq matches de série A italienne prévus ce week-end, dont une rencontre entre la Juventus de Turin et l'Inter de Milan, ont été reportés au 13 mai prochain en raison de l'épidémie de coronavirus, annonce samedi la Ligue de football transalpine. Ces matches devaient initialement se jouer à huis clos, mais cette perspective a déplu aux télévisions et aux supporters, a expliqué un responsable de la Ligue. (Elvira Pollina, version française Jean-Stéphane Brosse)

