Coronavirus-Castex souhaite un groupe de travail sur les échéances électorales

(Actualisé avec groupe de travail) PARIS, 15 octobre (Reuters) - Le Premier ministre, Jean Castex, s'est prononcé jeudi pour la mise en place d'un groupe de travail réunissant tous les partis politiques chargé de réfléchir aux prochaines échéances électorales en ces temps de crise sanitaire. Alors que des élections régionales et départementales sont prévues en France en mars 2021, le chef du gouvernement s'est prononcé pour la formation d'une telle instance, qui serait présidée par "une personnalité qualifiée incontestable" et s'appuierait sur les avis du Conseil scientifique. "Le gouvernement sera vigilant à ce que l'organisation des élections et de la campagne se fasse dans des conditions sanitaires exemplaires parce qu'il en va aussi (...) d'un enjeu démocratique", a dit le Premier ministre, qui évoquera la question avec les parlementaires la semaine prochaine. Les élections municipales du printemps dernier, marquées par des taux d'abstention record, avaient été perturbées par l'épidémie liée au nouveau coronavirus, qui avait conduit à un report du deuxième tour de scrutin. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Michel Bélot)

