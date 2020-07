Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Brésil-Nouveau test de dépistage pour Bolsonaro Reuters • 07/07/2020 à 03:33









(Actualisé avec présidence brésilienne, précisions) RIO DE JANEIRO, 7 juillet (Reuters) - Jair Bolsonaro a annoncé lundi avoir subi un nouveau test de dépistage au coronavirus, après que la presse brésilienne a rapporté qu'il présentait des symptômes associés au COVID-19, la maladie provoquée par le virus. Le président brésilien a régulièrement minimisé les dangers du coronavirus, quand bien même le Brésil est l'un des pays au monde les plus touchés par la pandémie, avec plus de 1,6 million de cas confirmés et 65.000 décès selon les données officielles publiées lundi. S'exprimant devant des partisans rassemblés près du palais présidentiel, Bolsonaro a déclaré qu'il venait de se rendre à l'hôpital et d'être testé au coronavirus. Il a indiqué que les examens médicaux qu'il a effectués montraient que ses poumons étaient "propres". Les services de la présidence ont indiqué dans un communiqué que Bolsonaro se trouvait à son domicile et en "bonne santé". CNN Brésil et le journal Estado de S. Paulo ont rapporté que Bolsonaro présentait des symptômes du COVID-19, comme de la fièvre. D'après CNN Brésil, les événements prévus mardi à l'agenda présidentiel ont été annulés. Bolsonaro a souvent ignoré les directives appelant au port du masque, en dépit d'une décision d'un juge l'ordonnant le mois dernier de se protéger le visage. (Pedro Fonseca et Gram Slattery; version française Jean Terzian)

