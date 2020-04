Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Boris Johnson placé en soins intensifs Reuters • 06/04/2020 à 22:35









(Ajoute précisions, réactions) LONDRES, 6 avril (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson, malade du COVID-19, a été placé lundi en soins intensifs, ont annoncé les services de Downing Street dans un communiqué. La Grande-Bretagne n'a aucun dispositif formel prévu en cas d'incapacité du chef du gouvernement mais Boris Johnson, qui est âgé de 55 ans, a demandé au ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, 46 ans, d'assurer l'intérim à la tête de l'exécutif. Boris Johnson a été testé positif au coronavirus le 26 mars dernier, ce qu'il a confirmé le lendemain, devenant ainsi le premier dirigeant d'une puissance majeure à annoncer qu'il est porteur du SARS-CoV-2. Il a été hospitalisé dimanche à l'hôpital St-Thomas de Londres après avoir présenté des symptômes persistants du COVID-19, dont une température élevée, pendant plus de dix jours. Il a été transféré lundi vers 18h00 GMT dans l'unité de soins intensifs de cet établissement situé dans le centre de Londres, face au Parlement britannique, sur l'autre rive de la Tamise. "Dans le courant de l'après-midi, l'état de santé du Premier ministre s'est aggravé et sur les conseils de son équipe médicale, il a été transféré dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital", peut-on lire dans le communiqué des services du Premier ministre. "Le Premier ministre a demandé au ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, qui est le Premier secrétaire d'Etat, d'assurer l'intérim", ajoute le texte, précisant que Boris Johnson est "toujours conscient". Selon Downing Street, le transfert de Boris Johnson en soins intensifs est "une précaution dans la mesure où le Premier ministre aurait besoin de ventilation respiratoire". Sur Twitter, Emmanuel Macron a exprimé "tout (son) soutien à Boris Johnson, à sa famille et au peuple britannique dans ce moment difficile". "Je lui souhaite de surmonter cette épreuve rapidement", a ajouté le chef de l'Etat français. (Paul Sandle, Costas Pitas et Kylie MacLellan, version française Jean-Stéphane Brosse)

