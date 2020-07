Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Bolivie-La présidente par intérim testée positive Reuters • 10/07/2020 à 01:42









LA PAZ, 10 juillet (Reuters) - La présidente par intérim bolivienne, Jeanine Anez, a annoncé jeudi avoir été testée positive au nouveau coronavirus. Le gouvernement a confirmé qu'au moins sept de ses ministres, dont le ministre de la Santé, avaient été testés positifs et recevaient des soins adéquats, ou se rétablissaient chez eux. "Je me sens bien, je me sens forte, je vais continuer de travailler malgré mon isolement et je tiens à remercier les boliviens qui travaillent pour nous aider durant cette crise", a déclaré Jeanine Anez. Les élections présidentielles, auxquelles Anez est candidate, devraient se tenir le 6 septembre en Bolivie après avoir été reportées suite à la pandémie de coronavirus. (Danny Ramos et Aislinn Laing; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.