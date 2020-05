Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: bioMérieux obtient le feu vert de la FDA pour son test Biofire Reuters • 04/05/2020 à 07:38









CORONAVIRUS: BIOMÉRIEUX OBTIENT LE FEU VERT DE LA FDA POUR SON TEST BIOFIRE PARIS (Reuters) - Le groupe pharmaceutique bioMérieux, spécialiste du diagnostic in vitro, annonce lundi avoir reçu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence sanitaire américaine, pour l'utilisation en urgence de son test respiratoire 2.1 BIOFIRE(®) (RP2.1), incluant le SARS-CoV-2. Ce panel BIOFIRE(®) RP2.1, intègre le nouveau coronavirus en plus des 21 pathogènes les plus fréquemment responsables d'infections respiratoires qu'il permet déjà de détecter, en environ 45 minutes à partir d'un prélèvement nasopharyngé réalisé avec un écouvillon. "Les kits seront disponibles aux États-Unis (...) ainsi qu'à l'international quand les autorités réglementaires lepermettent. Dans un contexte de forte demande pour les tests de diagnostic du COVID-19, bioMérieux prévoit d'augmenter progressivement les niveaux de stocks nécessaires pour répondre aux besoins de milliers de laboratoires et professionnels", précise le groupe dans un communiqué. Le spécialiste du diagnostic in vitro a vu son chiffre d'affaires dopé au premier trimestre par la demande "exceptionnelle" pour les tests respiratoires liée à la pandémie de coronavirus mais a prévenu mi-avril que la crise sanitaire aurait un impact négatif sur d'autres pans de son activité et a abandonné ses objectifs financiers pour 2020. (Jean-Stéphane Brosse)

