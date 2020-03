Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Bernie Sanders et des sénateurs US interpellent Amazon Reuters • 20/03/2020 à 21:55









SAN FRANCISCO, 20 mars (Reuters) - Quatre sénateurs américains ont adressé vendredi une lettre au fondateur et directeur général d'Amazon AMZN.O Jeff Bezos pour exprimer leur inquiétude quant au niveau de protection des employés du géant du commerce en ligne face au risque de contamination par le nouveau coronavirus. Ces élus démocrates, parmi lesquels le prétendant à l'investiture pour l'élection présidentielle Bernie Sanders, citent notamment des informations des médias selon lesquelles les entrepôts d'Amazon manquent de gel désinfectant et les salariés risquent une mauvaise note s'ils passent trop de temps à se laver les mains. "Tout manquement d'Amazon pour préserver la sécurité de ses employés ne met pas seulement ses employés en danger, cela met l'ensemble du pays en danger", écrivent les signataires de la lettre, parmi lesquels Cory Booker, Robert Menendez et Sherrod Brown, adressée à Jeff Bezos, considéré comme l'homme le plus riche du monde. La propagation du coronavirus et les restrictions aux déplacements imposés en divers endroits des Etats-Unis contribuent à augmenter l'activité d'Amazon, les Américains effectuant de plus en plus d'achats en ligne. Le groupe de Jeff Bezos affirme avoir pris diverses mesures pour lutter contre le coronavirus, en augmentant notamment la fréquence de nettoyage de ses échelles mobiles, de ses poignées de portes et de toutes les surfaces de ses bâtiments. "Nous travaillons étroitement avec les autorités locales pour réagir de manière proactive, en faisant en sorte de continuer à servir nos clients tout en prenant soin de nos collaborateurs", dit Amazon. En France, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a jugé "inacceptables" les pressions exercées par Amazon sur son personnel, en réaction aux propos de salariés selon lesquels l'entreprise menace de ne pas les payer s'ils ne se présentent pas au travail de crainte de contracter le coronavirus. (Jeffrey Dastin version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.88%