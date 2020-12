Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Berlin espère que la vaccination commencera avant la fin de l'année Reuters • 15/12/2020 à 12:23









BERLIN, 15 décembre (Reuters) - Le ministre allemand de la Santé a souhaité mardi qu'un vaccin contre le COVID-19 soit homologué avant Noël au niveau européen et que les premières vaccinations aient lieu avant la fin de l'année. "Nous voulons une approbation régulière, pas une approbation d'urgence", a ajouté Jens Spahn, lors d'une conférence de presse. L'Agence européenne des médicaments (EMA) compte achever l'examen du candidat vaccin de Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE avant le 29 décembre et celui de Moderna MRNA.O d'ici au 12 janvier. Relativement épargnée par la première vague de l'épidémie, l'Allemagne est davantage affectée par la deuxième. L'Institut Robert Koch (RKI) ont fait état mardi de 14.432 nouveaux cas de COVID-19 et de 500 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 22.475 morts depuis le début de l'épidémie. (Kirsti Knolle, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -1.19% PFIZER NYSE -4.55%