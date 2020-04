Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Berlin autorise des essais cliniques pour un vaccin Reuters • 22/04/2020 à 16:41









BERLIN, 22 avril (Reuters) - Berlin a donné son feu vert mercredi à des essais cliniques sur des cobayes humains d'un vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus développé par la société allemande BioNTech 22UAy.F . Cet essai, qui sera le quatrième au monde depuis l'apparition du SARS-Cov-2 en décembre dernier en Chine, sera conduit dans un premier temps sur 200 personnes en bonne santé, puis étendu par la suite à des patients présentant de plus grands risques face au COVID-19, la maladie provoquée par le virus, a précisé mercredi l'Institut Paul Ehrlich, l'autorité de régulation des vaccins en Allemagne. BioNTech a signé le mois dernier un accord avec le géant américain Pfizer PFE.N pour développer conjointement un vaccin potentiel contre le coronavirus dans le cadre d'un programme baptisé BNT162. Des essais cliniques sur des cobayes humains sont également prévus aux Etats-Unis, dès que les deux sociétés auront obtenu l'accord des autorités de régulation. La société de biotechnologie allemande a également conclu un accord de coopération avec le laboratoire chinois Shanghai Fosun Pharmaceutical 600196.SS . BioNTech est en concurrence avec son compatriote CureVac et la biotech américaine Moderna MRNA.O pour mettre au point un vaccin basé sur l'utilisation d'ARN messager (acide ribonucléique messager). Ces molécules agissent comme intermédiaires en donnant instruction aux cellules de produire des protéines antigéniques, qui permettent au système immunitaire de développer des défenses contre de futures infections au coronavirus. Moderna a entamé des essais cliniques sur des patients le mois dernier. Des essais cliniques sur deux vaccins expérimentaux d'un autre type ont été autorisés la semaine dernière en Chine. (Ludwig Burger, version française Jean-Stéphane Brosse)

