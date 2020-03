Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Barnier contaminé, les négociations sur le Brexit continuent Reuters • 19/03/2020 à 13:25









(Actualisé avec précisions sur la poursuite des négociations) BRUXELLES, 19 mars (Reuters) - La Commission européenne a estimé jeudi que les négociations sur ses futures relations avec le Royaume-Uni devraient aller de l'avant, même si son négociateur en chef Michel Barnier a annoncé être contaminé par le coronavirus. "Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif #COVID19. Je vais bien, le moral est bon. Je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe", a déclaré jeudi le diplomate français sur son compte Twitter. A Londres, le porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré jeudi que le gouvernement britannique était en contact étroit avec l'Union européenne pour chercher des moyens de continuer les négociations. Boris Johnson a exclu mercredi tout allongement de la période de transition au-delà du 31 décembre prochain, en soulignant cependant que les discussions de son gouvernement portaient actuellement davantage sur la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus que sur la question du Brexit. Londres et Bruxelles doivent se mettre au d'accord sur leur future relation post-Brexit, aussi bien en matière de relations commerciales que dans les domaines de coopération sur la sécurité ou la justice. (Gabriela Baczyinska, version française Nicolas Delame)

