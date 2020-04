Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Baisse des cas importés en Chine, les contagions locales augmentent Reuters • 16/04/2020 à 04:08









PEKIN, 16 avril (Reuters) - La Chine a fait état jeudi d'un déclin du nombre de nouveaux cas de coronavirus venus de l'étranger, mais d'une augmentation des contagions locales alors que la capitale chinoise a vu de nouveaux cas apparaître pour la première fois en plus de trois semaines. Les cas importés ont baissé à 34 mercredi contre 36 la veille, après la mise en place de contrôles stricts aux frontières et la réduction du nombre de vols internationaux. Le nombre de contagions locale a lui augmenté à 12 cas contre 10 la veille, trois nouveaux cas s'étant déclarés à Pékin, une première depuis le 23 mars. En tout, 46 nouveaux cas ont été confirmés en Chine continentale, ce qui porte le nombre total de cas à 82.341. Le nombre de cas asymptomatiques a lui augmenté avec 64 cas contre 57 la veille. (Ryan Woo and Lusha Zhang, version française Camille Raynaud)

