Coronavirus-Bahreïn et le Koweït touchés à leur tour

DUBAI, 24 février (Reuters) - Un premier cas de maladie due au coronavirus apparu en décembre dans le centre de la Chine a été diagnostiqué à Bahreïn et trois autres ont été décelés au Koweït, qui était également épargné, rapportent lundi les agences de presse officielles des deux pays du Golfe. A Bahreïn, il s'agit d'un citoyen du royaume arrivant d'Iran, précise l'agence, citant le ministère de la Santé. Au Koweït, les malades font partie des 700 personnes évacuées la semaine dernière de Mashhad, dans le nord-ouest de l'Iran, précise l'agence Kuna. (Nayera Abdallah, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Myriam Rivet)

